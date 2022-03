Coronavirus: la Chine confine 17 millions de personnes

Les autorités ont recensé lundi 2.300 nouveaux cas à travers le pays. Près de 3.400 avaient été comptabilisés la veille, le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie. « Il y a eu de nombreux petits foyers épidémiques dans des quartiers et des usines », a déclaré Huang Qiang, un représentant des autorités de Shenzhen, lors d’un point de presse lundi. « Cela laisse penser qu’il y a un risque élevé de propagation au sein de la population et plus de (mesures) de précaution sont encore nécessaires ».

