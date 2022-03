Bruxelles: accident mortel dans le tunnel Annie Cordy pendant une poursuite policière Le passager d’une voiture a été tué dans la nuit de samedi à dimanche à Bruxelles alors qu’il était poursuivi par des patrouilles de la zone de police du Brabant flamand.

Le tunnel Léopold II deviendra le tunnel Annie Cordy en mai.

Par Belga Publié le 14/03/2022 à 10:25 Temps de lecture: 2 min

Un accident mortel s’est produit dans le tunnel Annie Cordy à Bruxelles dans la nuit de samedi à dimanche. Le passager d’une voiture a été tué alors qu’il était poursuivi par des patrouilles de la zone de police du Brabant flamand. Le parquet de Bruxelles a confirmé cette information.

Le parquet a ouvert une enquête judiciaire contre le conducteur de la voiture en fuite.

La voiture en fuite, une Citroën avec quatre occupants, tentait d’échapper à un contrôle de police à Zellik. Une poursuite s’ensuivit, qui a mené au tunnel Annie Cordy dont le conducteur du véhicule en fuite a percuté les parois, à sa sortie.

Un passager décédé

L’un des passagers du véhicule a été catapulté hors de la voiture et n’a pas survécu à l’accident. Le conducteur et les deux autres passagers ont dû être dégagés du véhicule par les pompiers. Un de ces passagers et le conducteur ont été grièvement blessés, le troisième a eu des blessures plus légères.

« Quatre jeunes hommes étaient impliqués, nés en 1993, 2000 et 2003 », a déclaré Sarah Durant, porte-parole du parquet de Bruxelles. « Le parquet s’est rendu sur place avec un expert de la circulation. Un médecin légiste a été désigné et les images des caméras seront examinées. Entre-temps, nous avons également demandé un juge d’instruction pour les faits de mort et blessures involontaires par accident de la circulation, conduite sans permis, vitesse inadaptée lors de la conduite d’un véhicule, perte de contrôle du volant, à la charge du conducteur du véhicule. »