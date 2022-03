Ligue 1: Lionel Messi penserait déjà à quitter le PSG! La première saison de Messi à Paris n’est pas vraiment une réussite pour le moment.

Photo News

Vidéo - Par la rédaction Publié le 14/03/2022 à 10:35 Temps de lecture: 2 min

Visé par les sifflets du Parc des Princes ce dimanche, Lionel Messi vit une première saison très délicate avec le PSG avec qui il est lié jusqu’en 2023, plus une année en option. Selon le journaliste toujours très bien informé sur le Barça, Gerard Romero, Jorge Messi, le père du joueur, aurait appelé les dirigeants du Barça pour évoquer un potentiel retour au club, où il a passé plus de 20 ans. « Il a passé plus d'un appel », a précisé le journaliste. Et ce, avant les récents évènements de la journée de dimanche. D'autres médias, comme El Chiringuito de Jugones, ont aussi dévoilé des informations allant dans ce sens. Depuis son départ l’été dernier, le nom de l’Argentin revient souvent dans la ville catalane.

Une chose est certaine : sa situation contractuelle avec Paris n’ouvre pas vraiment un départ imminent du club parisien. Son gigantesque salaire (30 millions d’euros nets par saison) rend la tâche compliquée pour un club en proie à de grosses difficultés financières depuis maintenant quelques années. D’autant que Messi pourrait toucher 10 millions d’euros de plus par an s’il honore ses deux prochaines années de contrat avec le PSG, selon des chiffres publiés par L’Equipe en septembre dernier.

Messi reviendra très certainement un jour en Catalogne mais surement pas de suite...