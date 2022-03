Kevin De Bruyne n’a pas fait les choses à moitié pour offrir un anniversaire inoubliable à son fils de 6 ans Le Diable rouge a organisé une soirée sur le thème du « Roi Lion » pour le sixième anniversaire de son fils.

Par la rédaction Publié le 14/03/2022 à 11:01 Temps de lecture: 1 min

La magie dans le regard des enfants, personne n’y est insensible. Et certainement pas Kevin De Bruyne et sa femme, Michèle, qui ont certainement dû être les parents les plus heureux du monde en voyant leur fils être si heureux à la suite de sa soirée d’anniversaire. « Jolie fête d’anniversaire pour Mason. Il adore le Roi Lion », a d’ailleurs indiqué le Diable rouge sur Instagram. Tout était là pour rendre cet anniversaire inoubliable : peinture faciale, animateurs pour rendre la soirée encore meilleure et bien entendu un grand lion ! Les décors voulaient vraiment donner vie au film que tout le monde connaît.

Ce n’est pas la première fois que KDB et sa femme organisent un anniversaire spécial pour leur fils. Pour ses trois ans, les deux Belges avaient concocté une soirée en transformant leur villa en un paradis des dinosaures avec des dinosaures à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.