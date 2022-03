NFL: la retraite de Tom Brady n’aura duré que 40 jours Le joueur de football américain le plus titré de l’histoire de la NFL, qui avait annoncé qu’il arrêtait le 1er février, est déjà de retour pour une 23e saison alors qu’il aura 45 ans. Explications de ce soudain revirement de situation.

AFP

Vidéo - Par Julien Raspiller Publié le 14/03/2022 à 11:36 Temps de lecture: 4 min

Peut-on vraiment parler de retraite si elle n’aura duré que quarante jours ? Du mardi 1er février -le jour de l’annonce de la fin de carrière- au dimanche 13 mars (c’était peu après minuit ce lundi 14 en Belgique) et le message annonçant son retour pour une vingt-troisième saison en NFL, la troisième aux Tampa Bay Buccaneers après vingt aux New England Patriots : voilà la « pause » que se sera octroyée Tom Brady. Le temps de se rendre compte qu’il aimait trop son sport pour définitivement raccrocher. « Ces deux derniers mois, j’ai réalisé que ma place était encore sur le terrain et non dans les tribunes. Cela viendra mais ce n’est pas pour tout de suite. J’aime mes coéquipiers tout comme ma famille qui me soutient tellement (NDLR : il avait dit vouloir passer plus de temps avec sa femme Gisèle Bundchen, l’ex-mannequin, et ses trois enfants). Ils rendent tout cela possible. Il reste du travail inachevé », a-t-il écrit sur Instagram.

Un « teasing » avec Ronaldo

Quelques heures plus tôt, après avoir assisté à Old Trafford à la victoire de Manchester United –club qui appartient à la famille Glazer… comme les Buccaneers- face à Tottenham, il postait une vidéo de lui et Cristiano Ronaldo dans laquelle le footballeur portugais lui demande « Tu as vraiment fini, hein ? ». La réponse du quarterback était inaudible mais on devinait sur son visage que ce n’était pas un « non » ferme. Teasing parfait avant d’enfoncer le clou.

Pour le plus grand bonheur de ses fans et de la franchise floridienne avec laquelle il était resté en contact et qui n’avait jamais fermé la porte à son retour, ne cédant pas à la panique pour lui trouver un successeur. Ce problème attendra. Au moins une saison, car il n’y a pas eu de précision sur la durée de son retour. Brady avait annoncé il y a des années qu’il voulait jouer jusqu’à 45 ans. Un anniversaire qu’il fêtera le 3 août prochain. Avant sa retraite, il lui restait un an de contrat à 10,4 millions de dollars mais nul doute que ce deal sera renégocié largement à la hausse et sur plusieurs années pour atténuer son impact sur le « salary cap » de l’équipe.

Pourquoi maintenant ?

Quant au timing de l’annonce, il est loin d’être anodin. Certes, on est très loin des camps d’entraînement et des premiers matches officiels de la saison 2022 en… septembre. Mais à partir de ce lundi, à midi (heure sur la côte Est des USA), les clubs peuvent négocier avec les joueurs libres. Les Bucs ont plusieurs éléments-clés en fin de contrat et il est évidemment plus facile de les convaincre de rester -ou d’en attirer d’autres- si Brady est à la barre de l’attaque. Ainsi, le center (joueur de la ligne offensive qui transmet la balle au quarterback) Ryan Jensen a, dans la foulée de l’annonce de « TB12 », signé un nouveau bail de 39 millions sur trois ans. Contrairement à il y a un an, Tampa Bay ne pourra pas conserver tous ses titulaires qui venaient de remporter le Super Bowl mais la franchise a un argument de poids dans les négociations : avec Brady, les boucaniers repartent à l’abordage du trophée Lombardy. L’agence de paris Caesars Sportsbook a ainsi directement réévalué la cote d’un nouveau sacre de Tampa Bay, la faisant chuter de 20 contre 1 à 10 contre 1.

Un 8e titre dans le viseur

Car Tom Brady est avant tout un gagneur. L’homme aux sept bagues de champion, deux de plus que son plus proche poursuivant, Charles Haley (défenseur des années 1980-90). L’homme de pratiquement tous les records significatifs pour un quarterback (victoires, touchdowns, yards…), en saison régulière mais aussi en playoffs. Qu’il pourra donc encore améliorer. La saison passée, à 44 ans, il jouait encore à très haut niveau, finissant deuxième lors de l’élection du MVP (meilleur joueur), derrière Aaron Rodgers (Green Bay Packers), et ne s’inclinant qu’en demi-finale de la Conférence Nationale (NFC) face aux Los Angeles Rams, futurs champions trois semaines plus tard. Son principal objectif sera évidemment de décrocher un huitième Super Bowl. Après chaque finale remportée (sept sur dix), il disait que son plus beau succès « c’est le suivant ». Toute la Ligue est prévenue, le « GOAT » (greatest of all time, soit le meilleur de tous les temps) est de retour.