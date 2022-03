Météo: un temps sec et des éclaircies Le temps restera sec ce lundi après-midi. Les nuages laisseront place à des éclaircies, avec des maximas compris entre 8 et 13 degrés sur l’ensemble du pays.

Par Belga Publié le 14/03/2022 à 11:57 Temps de lecture: 2 min

Lundi après-midi, le temps restera sec avec une alternance de périodes nuageuses et d’éclaircies, selon l’Institut royal météorologique (IRM). Sur l’est, de nombreux nuages persisteront dans un premier temps, mais les éclaircies gagneront ensuite aussi cette région. Les maxima seront compris entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés sur le centre. Le vent sera généralement modéré d’est à sud-ouest.

En soirée, il y aura d’abord des éclaircies et le temps sera sec. En cours de nuit, la nébulosité augmentera depuis le sud-ouest et en fin de nuit, des pluies atteindront la moitié sud-est du pays. Sur les autres régions, le temps restera sec. Les minima évolueront entre 2 et 5 degrés.

Mardi, le temps sera très nuageux avec de la pluie tombant régulièrement sur le sud-est, mais pouvant temporairement s’étendre à la plupart des autres régions. Seul l’extrême nord-ouest du territoire pourrait conserver un temps sec avec la possibilité d’éclaircies au littoral. Ces éclaircies pourront également atteindre le centre du pays en cours d’après-midi. Les maxima seront de 6 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés sur le nord-ouest.

Mercredi, la journée débutera avec des champs nuageux qui pourront encore donner une averse sur l’ouest. Ensuite, de larges périodes ensoleillées s’imposeront rapidement et le temps deviendra généralement peu nuageux et sec. En fin d’après-midi, la nébulosité ré-augmentera progressivement sur l’ouest. Les maxima seront compris entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 18 voire localement 19 degrés sur le centre et l’ouest. Le vent sera d’abord modéré de secteur est, puis il s’orientera au sud-est.