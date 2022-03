Alstom recrute 150 personnes pour ses sites de Charleroi et Bruges Alstom veut recruter 150 personnes pour sites de Charleroi et Bruges, a annoncé lundi l'entreprise spécialisée dans les solutions de mobilité.

L'entreprise explique être "portée par le succès du secteur ferroviaire pour aller vers davantage de mobilité verte et intelligente."

Les profils recherchés sont notamment ceux d'ingénieurs, informaticiens et gestionnaires de projets. Dans un contexte de pénuries dans certains segments du marché du travail belge, Alstom prévoit d'organiser un "jobinar" ce jeudi 17 mars. Il s'agira d'un évènement en ligne qui permettra de découvrir Alstom et de dialoguer avec des personnes qui travaillent déjà pour l'entreprise. En Belgique, Alstom emploie déjà quelque 1.950 personnes sur des sites à Charleroi, Bruges, Bruxelles et Malines.