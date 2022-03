Vainqueur du Tirreno-Adriatico, Tadej Pogacar estime ne pas être encore au mieux de sa forme, «mais presque» Le Slovène a survolé et réalise un très bon début de saison.

Photo News

Par Belga Publié le 14/03/2022 à 12:38 Temps de lecture: 2 min

Vainqueur autoritaire de Tirreno-Adriatico, Tadej Pogacar a estimé dimanche qu’il n’était pas encore « au mieux de sa forme », avant d’ajouter « mais presque ». Le Slovène de UAE Team Emirates a dominé la Course des deux mers comme l’an dernier, confirmant un excellent début de saison.

Double lauréat du Tour de France, Pogacar, 23 ans seulement, compte déjà 37 victoires à son palmarès. Cette année, il s’est offert le Tour des Emirats arabes unis (et deux étapes), Tirreno (et deux étapes) ainsi qu’une démonstration aux Strade Bianche.

« Je ne pense jamais être imbattable. Mon début de saison est bon, meilleur que prévu. Je ne pense pas être encore au mieux de ma forme, mais presque. Je suis aussi bien que l’an dernier, mais je ne suis pas encore à mon niveau du Tour. Il faudrait que je perde encore un kilo pour Liège-Bastogne-Liège », a commenté le Slovène en conférence de presse dimanche. « Mes résultats sont toujours au-delà de mes espérances. Même quand j’attaque, je pense que je vais être repris. Je ne sous-estime personne et il faudra voir si je peux maintenir cet état de forme. »

Tadej Pogacar a quitté San Benedetto del Tronto dimanche pour rentrer à Monaco. Il rejoindra sa formation jeudi pour préparer sa seconde Primavera où beaucoup l’installent comme le principal favori. « Je n’oserais pas dire ça », a réfuté Pogacar dimanche soir. « C’est une course que beaucoup peuvent gagner, sprinteurs ou grimpeurs. C’est une des courses les plus faciles à disputer, mais une des plus dures à gagner. Ce n’est pas à comparer avec les Strade Bianche où il faut un peu de chance pour passer les graviers et qui convient mieux aux coureurs qui grimpent dix à quinze minutes. San Remo, il y a juste la Cipressa et le Poggio, mais ce n’est que six minutes d’efforts. »