Ford va construire une usine de batteries en Turquie Le constructeur automobile américain Ford va construire une usine de batteries pour voitures électriques près de la capitale turque Ankara, indique lundi Ford.

Par la rédaction Temps de lecture: 1 min

Ford veut lancer, avec le fabricant de batteries sud-coréen SK On Co et le holding industriel turc Koç, une co-entreprise pour construire l'une des plus importantes usines de batteries pour voitures d'Europe. La production devrait démarrer à l'horizon 2025.

Si Ford n'est pas considéré comme un précurseur des voitures électriques, il multiplie toutefois les investissements. La société a également annoncé qu'elle investirait un milliard de dollars supplémentaires dans la production de voitures électriques à Cologne, en Allemagne. Un milliard de dollars avait déjà été annoncé précédemment.

Deux types de voitures électriques seront produites à Cologne. Une usine roumaine à Craiova fabriquera des Ford Puma électriques. Les camionnettes Transit électriques sortiront de la chaîne de production en Turquie.