Pro League: le président du Beerschot reste optimiste malgré la descente en D1B Le Beerschot veut directement réagir après la descente.

Belga

Par Belga Publié le 14/03/2022 à 14:04 Temps de lecture: 1 min

Après la victoire 0-1 de Seraing au Standard dimanche, le Beerschot est mathématiquement relégué en D1B. Deux ans après leur grand retour dans l’élite, les Rats retourneront dans l’antichambre de la D1A. « C’est une saison à oublier », a réagi Francis Vrancken, le président du Beerschot, sur le site du club.

Après une neuvième place la saison dernière, le Beerschot a eu du mal à confirmer cette saison avec notamment trois entraîneurs différents, Peter Maes, l’Argentin Javier Torrente et Greg Vanderidt. « C’est une saison à oublier et nous devrons faire attention de ne plus faire les mêmes erreurs. Cette relégation est un coup dur. Nous savions depuis longtemps que c’était une possibilité mais cela fait toujours mal lorsque c’est acté », a reconnu Vrancken.

Malgré cette bascule en D1B, le président anversois veut rester optimiste. « Nous voulons aller de l’avant. Nous avons déjà débuté les préparatifs pour la saison prochaine. Nous avons déjà discuté avec certains cadres et le staff. Nous sommes aussi déjà occupés à négocier avec des recrues pour la D1B. Nous allons tout faire pour faire de la prochaine saison un succès. »