Le pouvoir d’achat des Belges sort affaibli de la crise sanitaire

La facture de gaz et d’électricité flambe. Les prix à la pompe s’emballent. De nombreuses denrées coûtent plus cher. Dans ce contexte inflationniste, avec quel niveau de difficulté – ou de facilité – faites-vous face aux coûts du quotidien ? Cette question, Test-Achats l’a posée à 4.041 Belges de 25 à 79 ans formant un échantillon représentatif de la population. Leurs réponses, recueillies fin décembre (donc avant le conflit russo-ukrainien et des carburants à plus de 2 euros), alimentent la quatrième édition du baromètre annuel de l’association de consommateurs. Et, assez logiquement, vu le renchérissement de la vie côté énergie depuis l’automne dernier, cette enquête met en lumière une dégradation du pouvoir d’achat.