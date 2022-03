Brice Le Blévennec: «Ceux qui restent accrochés à leur passé disparaissent»

Intelligence artificielle, réalité augmentée ou virtuelle, métavers, blockchain, cryptomonnaie, NFT… les trente prochaines années seront technologiques ou ne seront pas. C’est ce que prédit Brice Le Blévennec, dans un ouvrage collectif intitulé Visions d’un monde meilleur et produit à l’occasion des 30 ans de sa société de communication Ex Machina, devenue l’agence de communication digitale Emakina il y a 20 ans. Toujours à bord du groupe racheté fin de l’an dernier par le géant américain Epam, l’entrepreneur, chief visionnary officer, raconte, en s’appuyant sur une somme de connaissances et d’informations, les évolutions probables qui nous attendent dans tant de domaines : de l’art au rallongement de l’espérance de vie en passant par le climat, la mobilité, l’enseignement, l’alimentation, le logement, la santé, la mode, la sexualité, le commerce, l’agriculture, la sécurité… Une réflexion passionnante mais non dénuée de solides remises en question de notre société, de notre économie et de nos mentalités.