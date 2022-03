The Climate Show, l’autre expo sur le climat: «C’est foutu, non?!»

Les alertes concernant la dégradation du climat de notre planète ne datent pas d’aujourd’hui. On en connaît les causes. On sait projeter les trajectoires, et les observations confirment largement les prévisions des scientifiques. On détecte de mieux en mieux les conséquences, on parvient de mieux en mieux à attribuer au changement du climat la survenance et la violence de certains événements extrêmes comme les précipitations exceptionnelles qui ont entraîné les inondations de juillet 2021. De quoi prendre très au sérieux les projections pour les décennies à venir. Mais alors, pourquoi n’agissons-nous pas à la hauteur de l’enjeu vital des changements climatiques ? C’est la question que pose une « exposition-spectacle » qui se tient jusqu’à la fin juin au Heysel.