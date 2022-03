Ligue des champions: Sébastien Haller, le bulldozer de l’Ajax

Son physique et son efficacité ne cessent d’impressionner toute l’Europe. Deuxième meilleur buteur de la C1, Sébastien Haller entend frapper une nouvelle fois fort contre Benfica et, ainsi, permettre à l’Ajax d’entretenir ses rêves de grandeur.

Entre Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, Sébastien Haller est venu s’immiscer à la table des meilleurs artilleurs de la Ligue des champions. L’attaquant ivoirien s’y est même imposé, avec force et fracas, grâce à ses qualités physiques et techniques. Buteur lors de chaque sortie européenne cette saison – dont un étourdissant quadruplé sur la pelouse du Sporting –, le N.9 ajacide affiche pour l’heure un total de onze réalisations. Soit un but toutes les 52 minutes. Son efficacité redoutable dans le rectangle, son abattage et le poids qu’il représente pour les défenses adverses sont autant d’éléments qui permettent au géant néerlandais de nourrir de douces ambitions. Voire de rééditer le parcours phénoménal de 2019 (demi-finale).