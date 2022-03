Le diamant russe se joue des sanctions

Alors que la Russie s’est vu frapper de plusieurs sanctions économiques en raison de l’invasion de l’Ukraine, Moscou contourne aisément ces dernières grâce aux professionnels indiens et israéliens.

Les larmes de la toundra » : c’est ainsi que les professionnels du diamant appellent les pierres russes qui représentent un bon tiers de l’approvisionnement mondial de brut – la Russie est le deuxième producteur mondial en valeur après le Botswana et le premier en volume. Reste que l’imposition de sanctions occidentales sur les gemmes en provenance de Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine a rattrapé la plus mythique des pierres précieuses. Toutefois, dans la réalité, Moscou contourne aisément les mesures punitives occidentales grâce aux professionnels indiens et israéliens.