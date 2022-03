Seraing: au Pairay, l’espoir renaît

Antoine Bernier ne touche plus terre. Impossible de lui enlever le sourire qui illumine son visage. Il a enfin marqué son premier but en D1A lors de la 31e journée de championnat. Une éternité pour un des principaux atouts offensifs sérésiens. « Cela faisait tellement longtemps que j’attendais ce but », souffle-t-il, soulagé. « Il arrive un peu tard à mon goût… J’ai un peu douté de mes qualités durant toute la saison, voyant que je ne parvenais pas à ouvrir mon compteur. C’était dur mentalement, même pour toute l’équipe. Nous sortons tout de même de 5 défaites de rang. J’ai marqué, à Sclessin, et ce but a donné la victoire à l’équipe. C’est magnifique. »