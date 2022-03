Au Standard, le maintien n’est pas encore dans la poche: tout savoir sur le sprint final La défaite face à Seraing ne fait pas les affaires des Rouches.

@Belga

Par Didier Schyns Publié le 15/03/2022 à 06:30 Temps de lecture: 2 min

C’est incroyable mais vrai : à 270 minutes du terme de la phase classique du championnat, le Standard n’est toujours pas assuré d’éviter la place de barragiste, puisque 7 points le séparent de Seraing. Ce qui signifie qu’un succès à Courtrai, dimanche, serait synonyme de maintien mathématique pour l’équipe liégeoise qui, au vu de ce qu’elle a montré, ou plutôt de ce qu’elle n’a pas montré, dans le derby dominical, pourrait très bien boucler le championnat par trois défaites, à Courtrai, contre l’Union et à Saint-Trond. Dans ce cas-là, il faudrait que Seraing remporte les trois rencontres qui l’attendent d’ici au 10 avril. Autant dire qu’il faudrait un scénario catastrophe pour que le Standard prolonge sa saison au-delà de cette date, même si Luka Elsner, plus dépité que jamais, tire à nouveau la sonnette d’alarme. « Il faut se rendre compte que mathématiquement, on n’est pas sauvé et qu’il convient donc de donner le maximum sur les matches qui restent », dit-il. « Pour moi, le match face à Seraing a été le pire car il a manqué toutes les choses fondamentales : l’envie de faire des efforts, de battre son adversaire direct et de se projeter vers le dernier tiers. On s’est cru un peu supérieur, sur quoi se basait-on pour l’être ? » En attendant, les joueurs liégeois ont eu droit, lundi en guise de décrassage, à un jogging alors que ceux qui n’étaient pas titulaires face à Seraing se sont retrouvés en salle. Ils seront au repos ce mardi.

Le calendrier

Standard (13e – 33 points)

J32 : à Standard

J33 : contre l’Union

J34 : à Saint-Trond

Ostende (14e – 32 points)

J32 : à l’Union

J33 : contre Seraing

J34 : à Eupen

Zulte Waregem (15e – 32 points)

J32 : à l’Antwerp

J33 : contre Saint-Trond

J34 : au SC Charleroi

Eupen (16e – 31 points)

J32 : contre Malines

J33 : à Genk

J34 : contre Ostende

Seraing (17e – 26 points)

J32 : contre OHL

J33 : à Ostende – Seraing

J34 : contre Genk