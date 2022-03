En magasins: «Le prix du pain risque de doubler dans les deux mois»

Les supermarchés rassurent : la flambée des cours du blé n’aura pas d’effet sur le ticket de caisse. Du moins à court terme. Mais pour les mois à venir, c’est l’incertitude et l’inquiétude qui guettent les consommateurs.

Rien à signaler, du moins à court terme. C’est, en résumé, ce que répondent les principaux acteurs de la grande distribution quand on les fait parler de la répercussion de l’envolée des cours du blé, liée à la guerre en Ukraine, sur les prix à la consommation. Et pour cause… « Nous sommes protégés par les contrats annuels avec nos fournisseurs, tant pour les prix que pour l’approvisionnement », explique Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt Group. Chez Aldi, Jason Sevestre avance le même argument. En conséquence, dit-il, « nous nous attendons à des prix stables et des volumes garantis ». Lidl enfonce le clou : « La situation par rapport aux prix est stable. Il n’y a pas d’augmentation à prévoir à court terme », selon Julien Wathieu.