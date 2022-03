Façozinc, pièce porteuse du secteur de la construction

Née en 1988 de l’ambition modeste de façonner des pièces en zinc pour plombiers-zingueurs, l’entreprise est désormais présente sur 13 sites et compte quelque 200 travailleurs.

De Façozinc, on ne connaît généralement que les deux imposants sites que l’entreprise possède à Mons et à Grâce-Hollogne le long respectivement de l’E42 et de l’E25. « Des sites de visibilité », comme les appelle Cleonice Mastrostefano, administratrice déléguée de l’entreprise, qui témoignent toutefois insuffisamment de la place que la société familiale a prise dans le paysage wallon du secteur de la construction depuis sa naissance voici 34 ans.

« Il y avait à l’époque un souci d’approvisionnement en matériaux pour les plombiers-zingueurs », explique l’administratrice déléguée, rencontrée sur le site de l’entreprise à Gilly (Charleroi). « Mon oncle l’avait bien identifié étant lui-même dans le métier. Pour y répondre, il a imaginé créer un atelier de façonnage de produits en zinc. Le succès a directement été au rendez-vous. Initialement seul, mon oncle a ensuite été rejoint par son frère et par son beau-frère, et l’entreprise n’a cessé de se développer. »