En Tunisie, la dérive autocratique du président fait craindre le pire

Attention, danger ! La dérive autocratique du président tunisien Kaïs Saied prend des proportions inédites et inquiétantes. Oh ! certes, la Tunisie n’a pas encore versé dans les affres d’une dictature à la Saddam ou à la Bachar. On n’y tue pas les opposants, on n’y torture pas les contestataires de manière systématique. C’est plus insidieux.

La dernière illustration n’est autre que l’inculpation par un tribunal militaire et l’arrestation, ce 2 mars, d’un avocat prestigieux, Abderrazak Kilani, ancien ministre et bâtonnier de l’Ordre des avocats, sous le prétexte qu’il s’était querellé avec des membres des forces de sécurité. Or il se fait que cet homme s’était fait remarquer depuis quelques mois en contestant ouvertement les pouvoirs exceptionnels que le président Saied s’est octroyés lors de son « coup » du 25 juillet 2021.