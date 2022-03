Les joueurs du Standard dans le flou: «Nous n’avons pas beaucoup d’informations»

Avertis par Bruno Venanzi du rachat du club samedi dans la matinée, les Standardmen préfèrent se concentrer sur le sportif et l’instant présent plutôt que de se triturer l’esprit inutilement…

Comme tous les rouages du Standard, les joueurs doivent digérer l’arrivée des investisseurs américains. « Nous ne savons pas vraiment qui sont les nouveaux propriétaires », avance Laurent Henkinet. « Leurs idées et leurs projets n’ont pas encore fait partie des discussions du vestiaire mais c’est normal ». Car le groupe n’a pas eu le temps de se concerter. Prévenus via la presse vendredi soir sur le coup de 23 heures, les Rouches ont juste eu un discours de Bruno Venanzi samedi dans la matinée. « Un speech émouvant, de la part d’un homme impliqué et apprécié », glisse Moussa Sissako avec fermeté. « C’est un moment douloureux mais le moment était venu d’installer une nouvelle dynamique. Nous verrons bien ce que la saison prochaine nous réserve ».