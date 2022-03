Hollywood boycotte la Russie

L’invasion russe en Ukraine ne laisse pas Hollywood indifférent. A côté des réactions individuelles de stars comme Sean Penn, Angelina Jolie ou Arnold schwarzenegger, les majors américaines ont pris une position claire à l’égard du territoire russe. Disney a été le premier à suspendre la distribution de ses films dont le dernier Pixar Alerte rouge, « compte tenu de l’invasion non provoquée de l’Ukraine et de la crise humanitaire tragique », a précisé la société de Mickey dans un communiqué. Dans la foulée, Warner Bros a annoncé qu’il gelait la sortie de films très attendus comme The Batman et Les animaux fantastiques 3 pour une durée indéterminée. « Nous continuerons à surveiller la situation au fur et à mesure de son évolution. Nous espérons une résolution rapide et pacifique de cette tragédie », peut-on lire dans un communiqué de presse.