Vincent Massaut (SCK CEN): «Pour le démantèlement, les entreprises belges doivent se concentrer sur certaines étapes»

Vincent Massaut est directeur adjoint business développement et support au Centre de recherche nucléaire de Mol (SCK CEN). Il y a dirigé pendant quinze ans – de 1990 à 2005 – le démantèlement du réacteur d’essai BR3. Une expérience mise aujourd’hui au service de la constitution d’une filière belge de démantèlement qui pourrait prendre sa part dans l’immense chantier qui s’annonce à Doel et Tihange – dont le coût total est aujourd’hui estimé à environ 40 milliards d’euros, en ce compris la gestion du combustible usagé. Une opportunité économique et d’emploi, soutenue par le gouvernement qui a affecté 25 millions d’euros à la constitution d’une telle filière à ancrage belge, et placée sous la houlette du SCK CEN.

Avec le démantèlement, il y a un marché à aller chercher pour des entreprises belges ?