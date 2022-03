«On pilote quand même un réacteur nucléaire»

Ce n’est pas un job banal du tout. » Olivier Streel, âgé de 53 ans, est chef de quart adjoint à la centrale nucléaire de Tihange. Son lieu de travail : la salle de commandes de Tihange 2 – chaque réacteur ou « tranche » en a une. Avec le chef de quart et les trois chefs de bloc, c’est de là qu’il pilote, pendant huit heures, le réacteur. Cet ancien de Cockerill – il était technicien chez Cuivre & Zinc –, titulaire d’un A2 en électricité et gradué en électromécanique et en automation, est rentré à la centrale en 2006. « Ça m’apparaissait comme un monde inaccessible », se souvient-il. Il y est d’abord surveillant de conduites. « On fait des rondes de surveillance, on est les yeux et les oreilles des chefs de bloc dans la centrale », explique Olivier Streel.