Serge de Patoul accusé d’attouchements par des étudiantes de l’UCLouvain Défi compte entendre l’ancien député bruxellois qui nie les faits qui lui sont reprochés.

Par Fanny Declercq et Julien Thomas Publié le 14/03/2022 à 18:14 Temps de lecture: 3 min

L’ancien député et échevin bruxellois Serge de Patoul (Défi) a fait l’objet de plaintes de deux étudiantes pour attouchements, selon la RTBF. Les faits remontent à une soirée de séminaire en 2014. Une étudiante témoigne auprès de nos confrères s’être retrouvée dans une cabine d’enregistrement seule avec le professeur de l’UCLouvain : « Et là il vient et il met sa main et il commence vraiment à me toucher dans le bas du dos, à me caresser quoi, on va dire ça comme ça. Moi je suis extrêmement surprise et en fait, j’ai franchement eu un peu peur. Je ne m’y attendais pas donc je suis restée très statique et je me souviens qu’il me parlait, qu’il me posait des questions, il parlait beaucoup. Moi, je ne disais rien, je ne savais plus parler. En fait, j’étais tellement choquée que je n’ai pas réagi ».

Informée, l’université a entendu les étudiantes et convoqué le professeur, qui n’a pas nié les faits. L’UCLouvain lui a alors signifié en octobre son licenciement pour faute grave. Serge de Patoul a préféré remettre sa démission, endéans les 24 heures de notification de la décision de son désormais ex-employeur. L’ancien député a été également auditionné par la justice, après que l’étudiante a porté plainte, mais le dossier n’a pas fait l’objet de poursuites.

Serge de Patoul a démenti ces accusations, reconnaissant dans un email à la RTBF que s’il est « un peu tactile », et qu’il lui arrivait « d’attirer l’attention des étudiants par le fait de taper légèrement sur leur main ou sur leur bras ou sur l’épaule », il n’a pas compris « la perception qui a été faite de ces gestes ». Il explique que sa démission serait liée à sa réélection en 2014, sa charge de travail ne lui permettant plus « de faire de la recherche ce qui est indispensable dans le cadre d’un enseignement universitaire ».

Serge de Patoul a siégé, de 1989 à 2019, au Parlement bruxellois. C’est-à-dire les 30 années qui séparent la création de la Région bruxelloise et la fin de la législature précédente. L’amarante n’était pas candidat à sa réélection en mai 2019. Il s’est en revanche représenté au scrutin local de 2018 à Woluwe-Saint-Pierre. Il y a obtenu le meilleur score de la liste (774 voix). Il siège actuellement au Conseil de l’Action sociale. Le bourgmestre Benoît Cerexhe (Les Engagés) ne demandera pas sa démission : « Dans l’état actuel du dossier, on ne va pas bouger. Il serait dans un exécutif, il y aurait peut-être un moment donné un devoir de réserve et de retrait qu’il faut appliquer pour assurer sa défense. Ce n’est pas le cas ici ».

Défi compte, pour sa part, auditionner le principal intéressé dans les plus brefs délais. « Le président (NDLR : François De Smet) a pris connaissance avec stupéfaction des faits reprochés à Serge de Patoul. Défi prend ce genre de faits et la parole des victimes présumées au sérieux. Il sera entendu par les instances compétences du parti dans les meilleurs délais et dans le plein respect de la présomption d’innocence », commente Corinne Bodart, porte-parole de Défi.