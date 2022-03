Pourquoi l’Europe est le nouvel Eldorado des investisseurs américains

À une certaine époque de l’Histoire, les Européens ont franchi massivement l’Atlantique à la conquête du Nouveau Monde, en quête d’une vie meilleure et caressant même le rêve secret d’y faire fortune. Depuis plusieurs années, un mouvement inverse s’opère dans le monde du sport et plus particulièrement en football : les investisseurs américains débarquent sur le Vieux Continent pour faire fructifier leur capital.