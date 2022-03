«C’est un plaisir de travailler tous les jours dans le nucléaire»

En secondaire, j’aimais les maths et la physique. Et j’hésitais entre des études de médecine ou d’ingénieur. Mon père étant médecin, il m’a orientée… vers “ingé” ! » Anne-Catherine de Brogniez choisira l’électromécanique à l’ULg, « pour son côté pluridisciplinaire ». Au fil de ses études, elle se prend d’intérêt pour la production d’électricité. « Le cours de nucléaire m’a passionnée », dit-elle. A peine diplômée en 2007, elle rentre chez Tractebel, où elle est affectée à des missions à la centrale nucléaire de Doel, puis à celle de Tihange. Elle est détachée sur le site dès 2013 et ne l’a plus quitté depuis – en passant chez Electrabel en 2019.