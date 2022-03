Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 poursuit son redressement La baisse du brut et les négociations russo-ukrainiennes permettaient aux marchés européens d'entamer la semaine sur une note positive, le BEL 20 regagnant finalement 1,80% à 3.969,57 points avec 17 de ses éléments en hausse.

arGEN-X (255,40) et Telenet (30,48) cédaient toutefois 0,08% et 0,07% tandis que les prises de bénéfices repoussaient Elia (128,70) de 2,72% dans le rouge.

Colruyt (36,47) se retrouvait en tête des hausses avec un bond de 3,99% devant Ageas (43,62) qui gagnait 3,41% en compagnie de UCB (100,20) et Solvay (93,10) qui s'appréciaient de 3,11% et 3,22%, Galapagos (56,68) remontant de 2,59%.

KBC (62,20) et AB InBev (52,29) étaient positives de 2,78% et 1,30%, Ackermans (165,80) et Sofina (357,60) de 2,41% et 2,17%, WDP (35,00) et Aedifica (107,80) de 1,45% et 1,70%.

Umicore (37,53) et Melexis (77,15) regagnaient 2,35% et 0,78%, Proximus (17,06) s'appréciant de 0,44% tandis que Orange Belgium (19,36) et Bpost (6,11) remontaient par ailleurs de 1,68% et 2,17%.

Recticel (18,56) rebondissait de 5,2% tandis que des rebonds de plus de 4% étaient enregistrés en Econocom (3,71), CFE (129,80) et ING (9,10) ; les 3% de hausse étant également atteints ou dépassés en Lotus Bakeries (4.800,00), Engie (11,43), KBC Ancora (39,42) et Sipef (68,80).

Agfa-Gevaert (3,26) et EVS (20,90) valaient 2,8% et 3,2% de plus que vendredi, Azelis (19,10) et D'Ieteren (119,90) gagnant 2,6% et 1,6% tandis que Euronav (9,45) et Exmar (4,95) reperdaient 3,8% et 2,6%, Unifiedpost (8,40) chutant de 5,1%.

Des rebonds de 11,5% et 9,7% étaient enfin notés en Sequana Medical (6,76) et DMS Imaging (0,17) alors que Celyad (2,05) était en hausse de 5,7%, Fagron (15,92) de 3,6% et IBA (18,20) de 2,5% comme Hyloris (16,20).

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0976 USD, contre 1,0963 dans la matinée et 1,0957 vendredi. L'once d'or cédait 20,40 dollars à 1.954,60 dollars et le lingot se négociait autour de 57.250 euros, en recul de 700 euros.