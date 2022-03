A l’UCLouvain, l’espoir d’une découverte majeure pour bloquer les métastases du cancer

Un traitement efficace chez la souris pour empêcher à la fois les métastases et les récidives du cancer du sein s’apprête à entrer en phase 2 d’essai clinique. Cette découverte majeure est faite par des chercheurs belges.

La promesse d’une avancée thérapeutique majeure dans le traitement du cancer du sein – et, potentiellement, d’autres cancers – vient d’être publiée ce mardi dans la revue scientifique Cancers. Et, cocorico, ce sont des chercheurs belges de l’UCLouvain qui ont fait cette découverte, à l’issue de sept années de recherches grâce au soutien continu de la Fondation Louvain, du F.R.S.-FNRS, de la Fondation contre le Cancer et du Télévie.

L’équipe de recherche, dirigée par le professeur Pierre Sonveaux, a mis au jour l’action préventive d’un médicament qui bloque chez la souris la récidive et la dissémination de métastases d’un cancer du sein humain. Le MitoQ (du laboratoire néo-zélandais Antipodean Pharmaceuticals) a ensuite été administré aux doses voulues à des volontaires sains, lors d’un essai clinique de phase 1. Sa toxicité est faible, à l’exception de nausées et vomissements à forte dose.