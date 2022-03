La guerre en Ukraine va peser sur le marché publicitaire

Après une gigantesque marche en arrière en 2020, une accélération pied au plancher en 2021, le marché publicitaire mondial s’apprête à nouveau à devoir serrer le frein à main. L’an dernier, après la claque du coronavirus, la croissance du marché avait battu tous les records, pulvérisant celui de 2000 (+ 12,5 %). De quoi faire flirter le chiffre d’affaires mondial du secteur avec les 800 milliards. Et ce ne devait être qu’un début : selon le bureau Warc, les investissements publicitaires devraient atteindre le cap symbolique des 1.000 milliards de dollars en 2025. Une manne dont plus de la moitié serait drainée par seulement trois groupes mondiaux : Alphabet, Meta et Amazon.