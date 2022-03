Guerre en Ukraine: l’ombre du double discours russe plane sur les négociations

En pause pour mieux repartir ? Suspendus lundi après-midi, les pourparlers entre l’Ukraine et la Russie devraient reprendre ce mardi 15 mars. Les raisons du hiatus : prendre le temps de « clarifier les termes » de la négociation, dixit Mykhailo Podoliak, conseiller de l’administration présidentielle ukrainienne. Ce lundi marquait le quatrième tour – en visioconférence – de négociations tendues entre délégations russe et ukrainienne alors que les assauts russes se font de plus en plus intenses autour des grandes villes du pays.