Formule 1: ça (dé)passe ou ça casse

Le postulat de base est simple et louable ; mais il a aussi été le ferment de trop nombreuses frustrations ces dernières années. Il tient en une question : « Que faire pour que les F1 soient en mesure de se dépasser plus souvent ? » Car il faut bien l’admettre, et même si les choses se sont en façade améliorées à la faveur des échanges virils entre Lewis Hamilton et Max Verstappen l’an dernier, la F1 a longtemps ressemblé à un défilé de voitures souvent incapables de se brûler la politesse. Comme pour mettre en évidence – bien involontairement, on l’espère… – ce côté ô combien négatif, les promoteurs du championnat ont même créé l’an dernier un « Overtake Award » destiné au pilote ayant réussi le plus grand nombre de dépassements sur la saison ; un trophée remporté par Sebastian Vettel (132 réalisations, pour 128 à Alonso) dans un certain anonymat, sa besogne ayant bien souvent été concrétisée loin des caméras, dans le ventre mou du classement…