Le CD&V veut durcir les sanctions lorsqu’il y a violence contre les stewards de foot La proposition de loi actuelle vise surtout l’utilisation d’objets pyrotechniques mais ne protège pas davantage les stewards ?

Par Laurence Wauters Publié le 14/03/2022 à 20:50 Temps de lecture: 3 min

Dans sa note de politique générale pour 2022, la ministre Annelies Verlinden (CD&V) a répété vouloir intensifier la lutte contre la pyrotechnie dans le football. Outre des actions de sensibilisation auprès de groupes cibles, il est prévu par un avant-projet de loi approuvé en conseil des ministres l’été dernier d’aggraver les sanctions en matière d’infractions commises dans le cadre de l’utilisation d’objets pyrotechniques, avec une amende administrative de mille euros et une interdiction de stade de deux ans pour la manipulation de feux de Bengale, et une amende administrative de cinq cents euros et une interdiction de stade d'un an pour l'utilisation d'autres types de matériaux pyrotechniques. L’emploi d’objets pyrotechniques pourrait en outre être sanctionné jusqu’à 48 heures avant et après le match, et donc même lors de célébrations liées à une victoire importante, par exemple.

Aucune initiative législative spécifique visant à mieux protéger la position des stewards n’est cependant sur la table au niveau fédéral, a répondu la ministre aux députés Eva Platteau (Ecolo-Groen) et Tim Vandenput (Open Vld) à la fin de l’année passée. Or les stewards peuvent soumettre les visiteurs à un contrôle superficiel de leurs vêtements et bagages, "et ils jouent ainsi un rôle important dans le contrôle de l’introduction de matériel pyrotechnique", relèvent sept députés CD&V qui ont déposé une proposition de loi sur laquelle la commission Intérieur devrait se pencher ce mardi. Les stewards sont donc « particulièrement vulnérables et risquent d’être victimes de violences à leur encontre », poursuivent les auteurs de la proposition. Celle-ci vise à durcir les peines minimales prévues pour les violences à l’encontre de stewards, responsables de la sécurité ou services de secours pour décourager les actes de violence à leur encontre, et « rendre plus sûrs » les contrôles effectués pour repérer d’éventuels engins pyrotechniques. L’amende minimale passerait, selon cette proposition de loi, de cinq cents à 1000 euros, et l’interdiction de stade administrative serait également doublée, avec une durée de deux ans.

Le nombre de procédures administratives pour des infractions liées à l’utilisation d’objets pyrotechniques dans l’enceinte et aux alentours des stades de football, a relevé le ministère de l’Intérieur, est passé de 133 à 388 entre 2015 et 2019. En 2020, année de pandémie durant laquelle la plupart des matches étaient à huis clos, on a tout de même déploré 146 infractions tandis qu’on en dénombrait 39 pour le premier semestre 2021. L’avant-projet de loi a, lors de son adoption au conseil des ministres, suscité l’ire des supporters de football, qui ont regretté qu’on s’attaque encore plus sévèrement à ce qu’ils assimilent à du folklore.