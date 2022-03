La présidentielle en France en images, J-41: une première grande soirée électorale sans vrai débat

Reuters

Par AFP Publié le 14/03/2022 à 21:55 Temps de lecture: 1 min

Huit des 12 candidats à la présidentielle s’exprimaient ce lundi soir à tour de rôle sur TF1 sur la guerre en Ukraine et ses conséquences en France. Pas de confrontation directe entre les candidats.

A 27 jours du premier tour, cette soirée au format inédit s’inscrit dans une campagne qui ne ressemble à aucune autre, impactée de plein fouet par la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l’énergie avec, en toile de fond, un possible rebond de la pandémie de coronavirus.

Outre le président-candidat Emmanuel Macron, toujours donné grand favori dans les sondages pour un deuxième mandat, TF1 avait invité ses rivaux d’extrême droite Marine Le Pen et Eric Zemmour, de droite Valérie Pécresse (LR) et de gauche Jean-Luc Mélenchon (LFI), Yannick Jadot (EELV), Fabien Roussel (PCF) et Anne Hidalgo (PS).

D’autres n’ont pas été invités, comme les candidats d’extrême gauche Nathalie Arthaud (LO) et Philippe Poutou (NPA), pour qui « le débat démocratique c’est bien mais c’est pas pour tout le monde », le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, qui a reçu lundi le soutien de Florian Philippot, ou encore Jean Lassalle qui s’étrangle d’être traité comme un « candidat de merde et inutile ».