L'ombudsman du commerce a reçu près de 2.000 plaintes en 2021 L'ombudsman du commerce a traité en 2021 1.988 dossiers mais moins de la moitié (844) étaient des plaintes recevables, ressort-il de son rapport annuel publié mardi, à l'occasion de la Journée internationale du consommateur.

L'ombudsman du commerce peut être sollicité par des particuliers afin qu'ils les aident à résoudre à l'amiable un litige "portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de service ou l'utilisation d'un produit", avec un ou une commerçante, qui doit être enregistré auprès de lui.

Il a reçu l'an dernier 1.988 plaintes, ce qui représente une diminution de 7% par rapport à l'année précédente, marquée par la pandémie avec notamment une ruée sur l'e-commerce. Depuis, les commerces semblent s'être adaptés aux nouvelles manières de consommation, ce qui explique la diminution des plaintes, selon le médiateur. En outre, par rapport à 2019, le nombre de plaintes a augmenté de 65%.

Seuls 42% des dossiers (844) ont été jugés recevables. Un grand nombre de plaintes irrecevables (41%) concernaient des entreprises qui ne sont pas enregistrées auprès de l'ombudsman, qui ne peut donc les traiter.

Pour les plaintes concernant un commerçant non enregistré, c'est le service de médiation pour le consommateur qui est compétent, et pour les doléances ne concernant pas un contrat, le point de contact du SPF Économie peut être sollicité, rappelle l'ombudsman, qui plaide d'ailleurs pour "une optimalisation du paysage des services de médiation compétents aux moyens d'une procédure transparente et accessible".

Lorsque la plainte est jugée recevable, elle aboutit à un accord entre les parties dans 93% des cas. Un dossier est traité en moyenne en 25 jours. La moitié des plaintes concernaient une vente par un magasin physique tandis que 48% étaient liées à des achats en ligne.

L'année 2021 a été marquée par des problèmes d'approvisionnement et de livraison, causés par l'absentéisme dû aux quarantaines liées au Covid-19 mais aussi par le blocage du canal de Suez pendant six jours en mars. Les plaintes concernaient d'ailleurs essentiellement le secteur de l'aménagement intérieur (39%) et de l'électronique (22%), des produits particulièrement exposés à ces soucis "puisque les entreprises de production tournaient au ralenti dès lors que les matières premières ou les pièces n'étaient pas livrées à temps", souligne l'ombudsman dans son rapport annuel.

Si les problèmes de livraison représentaient 38% des plaintes l'an dernier, les soucis de garantie totalisaient, eux, 36% des doléances. "Il manque un cadre clair pour les consommateurs ; l'accès à l'information relative à ces réglementations parfois techniques et complexes est nécessaire", recommande le médiateur du commerce.