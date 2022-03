Le secteur belge des jeux vidéo pèse 600 millions d'euros (PRESS) En 2021, 600 millions d'euros de revenus ont été générés par le secteur des jeux vidéo, selon une première étude sur le poids économique du secteur dans le pays, par la fédération Belgian Games, citée dans L'Echo mardi.

Par la rédaction Temps de lecture: 2 min

L'année dernière, le secteur a enregistré un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros, en hausse de 4% par rapport à 2020. Une croissance remarquable puisque l'évolution suit une année déjà exceptionnelle pour le milieu, l'un des rares à avoir profité de la vie à la maison, imposée par le Covid-19.

"En 2020, on avait enregistré une hausse de 11%", explique David Verbruggen, le general manager de Belgian Games. "Avec une telle croissance, on ne s'attendait pas spécialement à voir le secteur encore en croissance en 2021. Cela montre que les gens qui se sont intéressés aux jeux vidéo ont accroché", poursuit-il.

L'étude publiée par la fédération s'intéresse au secteur dans son ensemble. Elle reprend donc les ventes de consoles, de jeux vidéo, des abonnements en ligne et même des micros dépenses dans les jeux et les applications mobiles. Outre les dépenses des consommateurs belges, l'étude intègre également les revenus générés par les entreprises belges du milieu. Les chiffres pour cet aspect s'élèvent à 82 millions d'euros.

"En voyant ces résultats, le monde politique se dira peut-être que le secteur est déjà suffisamment important et qu'il n'a pas besoin de soutien. On peut également voir le potentiel qui existe et ce que nous pourrions atteindre avec plus d'encadrement et enfin la mise en place d'un Tax shelter adapté". Lancé depuis des années, le projet d'adapter au secteur l'avantage fiscal dont profite le cinéma est toujours sujet à discussion.

Disclaimer: Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga.