Solvay prévoit de se scinder en deux entreprises distinctes cotées en 2023 (2) Solvay envisage la possibilité de se séparer en deux entités indépendantes cotées en bourse dans le but de "libérer son potentiel", a annoncé mardi le groupe chimique belge. La réalisation de cette opération, qui doit encore passer le filtre de différentes approbations, est prévue pour le second semestre 2023.

Une entité (EssentialCo), qui représentait l'an dernier 4,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires, serait spécialisée sur la chimie essentielle, avec des clients notamment dans le bâtiment ou l'automobile. L'autre partie (SpecialtyCo) comprendrait les activités dans la chimie de spécialité, qui ont réalisé un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros en 2021

"C'est un jour charnière pour Solvay et un moment décisif dans notre histoire", a déclaré la directrice générale, Ilham Kadri, dans une conférence téléphonique avec des journalistes.

Une fois achevée, la séparation donnera naissance à deux leaders dans leurs secteurs respectifs, qui bénéficieront de la flexibilité stratégique et financière nécessaire pour développer leurs propres modèles d'affaires, leurs marchés et leurs priorités vis-à-vis de leurs parties prenantes, explique le groupe dans un communiqué.

L'entité chimie essentielle devrait poursuivre une stratégie d'expansion dans le carbonate de soude naturel et le bicarbonate de sodium, en confortant sa croissance dans la région Asie-Pacifique. Sa stratégie financière serait tournée vers la génération de liquidités.

L'entité chimie de spécialité "fournirait des solutions innovantes à valeur ajoutée qui contribueraient à un monde plus durable, bénéficiant d'une croissance supérieure à celle du marché et de rendements élevés", selon Solvay.

Cette deuxième entité serait elle-même composée de deux segments : une partie matériaux (notamment les technologies de polymères à haute performance et composites en fibre de carbone) et une partie ingrédients de spécialité (solutions naturelles, biosourcées et circulaires pour les biens de consommation).

Le plan prévoit que les actionnaires de Solvay conserveront leurs actions actuelles de Solvay, cotées sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris.

La composition des conseils d'administration et des équipes de direction ainsi que la dénomination sociale de chaque société seront communiquées à une date ultérieure, précise encore le groupe.

Sous réserve de différentes approbations, la réalisation de cette opération devrait intervenir au second semestre 2023.

Le groupe chimique belge Solvay, qui s'est bien remis de la pandémie de Covid-19 en 2021 grâce au redressement des ventes et à une réduction des coûts, avait publié fin février un bénéfice net annuel en hausse de 68,3% à 1,04 milliard d'euros et un chiffre d'affaires en hausse de 12,7%, à 10,1 milliards d'euros. À périmètre et taux de change constant, le chiffre d'affaires dépasse de 4,4% son niveau de 2019, avant la crise sanitaire.