Vandenbergh, Hazard, Origi…: Lille, le berceau des Diables rouges Dans l’histoire, 10 joueurs belges ont porté le maillot du LOSC. D’Erwin Vandenbergh à Eden Hazard, retour sur les passages les plus emblématiques.

Publié le 15/03/2022

L’histoire commence en 1986. Après la merveilleuse quatrième place acquise à la Coupe du Monde au Mexique, le club lillois recrute Erwin Vandenbergh, meilleur buteur européen en 1980 avec 39 buts lorsqu’il jouait à Lierse. À Lille, l’attaquant restera quatre saisons et inscrira 38 buts en 114 rencontres. S’il n’a gagné aucun trophée dans le nord de la France, Vandenbergh reste tout de même l’un des buteurs les plus prolifiques de l’histoire du football belge. Lors de ce fameux mercato post mondial, le soulier d’or européen n’est pas arrivé seul. Avec lui, Philippe Desmet est venu renforcer l’attaque lilloise. Arrivé tout droit de Waregem où il a passé 9 ans, Desmet est resté trois saisons à Lille. En 90 matchs, il a fait trembler les filets à 27 reprises.

Le début d’une longue série, à commencer par Stephan Van der Heyden en 1997. L’international belge était alors prêté par Roda, son club néerlandais. Une saison conclue avec 16 matchs pour un seul petit but, il retournera aux Pays-Bas à la fin de l’exercice.

La légende Eden Hazard

Les années passent et il faut attendre 2005 pour retrouver la trace de l’un de nos compatriotes dans la cité nordiste, il s’agit de Kevin Mirallas. C’est au LOSC que l’attaquant entame sa carrière professionnelle, présent jusqu’en 2008, le Liégeois jouera tout de même 94 rencontres pour 12 buts. Il signera ensuite à Saint-Étienne et à l’Olympiakos, avant de conquérir l’Angleterre pendant 7 saisons du côté d’Everton.

Quand on additionne les termes « Belge » et « Lille », un nom nous vient directement à l’esprit, celui d’Eden Hazard. Qui d’autre que lui quand on connaît son parcours exceptionnel avec les Dogues. Arrivé en 2005, c’est là qu’il peaufine sa formation. Le 24 novembre 2007 face à Nancy il joue ses premières minutes en tant que joueur professionnel, s’en est suivi 5 saisons remplies de succès, et de gestes techniques. Hazard a grandi à Lille, au point de devenir l’un des plus grands espoirs du football mondial. En 2011, il décroche le titre sous les ordres de Rudi Garcia, auteur de 50 buts en 194 rencontres, tout le monde essaye de s’arracher le joyau lors du mercato 2012. Il signera finalement à Chelsea récent champion d’Europe, et deviendra l’un des meilleurs footballeurs du monde sous le maillot des blues.

Gianni Bruno a, lui aussi, fait ses armes à Lille. Il passe professionnel en 2011 après le titre et restera jusqu’en 2014 dans le Nord de la France. Prêté à Bastia avant d’être vendu à Évian Thonon Gaillard, Bruno ne participera qu’à 31 rencontres pour quatre petits buts. Il débarque en Jupiler Pro League en 2017 du côté du Cercle de Bruges. Cette saison, l’attaquant évolue à La Gantoise et a marqué deux buts.

Origi, l’aube de la nouvelle génération

Qu’il est difficile d’être Belge et de représenter Lille une fois le départ d’Eden Hazard. Entre analyse et comparaison, Divock Origi a dû gérer les nombreux regards présents sur ses prestations. Arrivé en 2010 chez les juniors, il fait ses débuts pros contre Troyes le 2 février 2013. Une entame réussie, le Diable rouge marque son premier but seulement six minutes plus tard. Lors de la saison 2013-2014, il est régulièrement utilisé par René Girard et terminera la saison avec un bilan de 45 matchs pour 7 buts, un bilan suffisant pour figurer dans la sélection des Diables rouges pour la Coupe du Monde 2014. Et ce, pour remplacer Christian Benteke blessé. Approché par plusieurs grosses écuries, Origi signera finalement à Liverpool.

Actuel 6ème de Ligue 1, Amadou Onana est le seul Belge présent dans l’effectif de l’entraîneur français, Jocelyn Gourvennec. Formé du côté de l’Allemagne à Hoffenheim, c’est à Hambourg qu’il fait des débuts en équipe première lors de la saison 2020-2021. Malgré une blessure aux adducteurs, il s’impose en tant que titulaire au poste de milieu défensif. Révélation du club allemand, il rejoint Lille le 5 août 2021. Cette saison, il a déjà pris part à 32 matchs et a marqué deux buts. Âgé de 20 ans, Onana n’a pas encore été sélectionné par Roberto Martinez mais compte tenu de ses performances, cela ne devrait plus tarder.