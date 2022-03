La part de marché du diesel passe en dessous de 70% pour les bus dans l'Union européenne Les nouveaux bus mis en circulation dans l'Union européenne roulent toujours au diesel la plupart du temps mais les sources d'énergie alternative ont le vent en poupe. Ainsi, un nouveau bus sur 10 est équipé d'une prise de rechargement, selon les chiffres de l'année 2021 de l'Association européenne des constructeurs automobiles ACEA.

Par la rédaction Temps de lecture: 1 min

L'an dernier, pas moins de 20.000 nouveaux bus ont été immatriculés, la plupart avec des motorisations diesel. Mais, la part de marché du diesel est passée sous la barre des 70%, passant de 73,2% en 2020 à 68,8% en 2021.

Le reste du marché se divise en trois parts plus ou moins similaires de 10%. On retrouve un premier groupe de bus rechargeables qui comprend les bus électriques et hybrides rechargeables. Un second groupe comprend les bus électriques hybrides et un troisième les bus avec des carburants alternatifs tels que le GPL, le GNC et les biocarburants.

En Belgique l'an dernier, moins de la moitié des nouveaux bus (45,9%) roulaient uniquement au diesel, selon les chiffres de l'ACEA. Les bus électriques hybrides avaient une part de près de 30 %, les bus avec prise représentaient 23,5 % du marché.