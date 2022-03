Le beau geste de Kevin De Bruyne: il offre son maillot à un jeune fan adverse (vidéo) Le Diable rouge de Manchester City a fait un heureux…

Par Yannick Goebbels Publié le 15/03/2022

Lundi soir, Manchester City a tout tenté mais n’est jamais parvenu à trouver la clé de la défense de Crystal Palace (0-0) à Selhurst Park lors de la 29e journée de Premier League. Capitaine et très actif, Kevin De Bruyne a tiré sur le poteau à la 57e, à l’instar de son équipier Cancelo en première période (27e).

En parlant du Diable rouge, son plus beau geste a toutefois été réalisé après le coup de sifflet final, lorsqu’un jeune fan de Crystal Palace est monté sur le terrain et s’est dirigé vers lui. KDB l’a écouté, l’a pris dans ses bras et lui a même offert son maillot.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux dans la rue après le match, on voit que ce supporter a toujours des étoiles dans les yeux.