Bert Ulrich, l’homme qui a permis à la Nasa de conquérir Hollywood

Houston, we have a problem. » Prononcée dans le film Apollo 13, la célèbre citation est fausse à double titre. En réalité, elle n’a pas été prononcée par le commandant de la mission Jim Lovell (campé par Tom Hanks), mais par l’astronaute Jack Swigert. De plus, la phrase réellement prononcée par Swigert, après l’explosion qui a endommagé le vaisseau en direction de la Lune, est : « Houston, we’ve had a problem. »