Athlétisme: Jonathan Borlée doit renoncer aux Mondiaux indoor de Belgrade Pas de chance pour le recordman de Belgique du 400 m qui s’est occasionné une blessure musculaire. Les Tornados partiront à cinq pour le 4 x 400 m.

@News

Par Philippe Vande Weyer Publié le 15/03/2022 à 11:14 Temps de lecture: 1 min

La poisse colle décidément aux spikes de Jonathan Borlée. Après avoir déjà loupé les Mondiaux de Doha, en 2019, et la finale du 4 x 400 m aux JO de Tokyo en raison de blessures musculaires, le recordman de Belgique du 400 m a annoncé via Instagram qu’il ne sera pas présent, le week-end prochain, à Belgrade, pour les Mondiaux en salle, comme initialement prévu.

En cause, une nouvelle blessure musculaire qui l’obligera à rester à la maison. « Un petit choc sur la route », a-t-il encore indiqué, « mais les objectifs demeurent les Mondiaux d’Eugene et l’Euro de Berlin cet été. Bonne chance à l’équipe belge à Belgrade. »

Les inscriptions ayant été bouclées par World Athletics, les Belgian Tornados seront cinq au lieu de six pour courir les séries et (on l’espère) la finale du 4 x 400 m le dimanche 20 mars : Dylan et Kevin Borlée, Alexander Doom, Jonathan Sacoor et Julien Watrin.