Une panoplie d’accessoires sont conçus pour faciliter la vie du cycliste urbain

De nombreux accessoires, connectés ou non, s’attachent à améliorer la vie et la sécurité des adeptes du deux-roues.

Entre 2020 et 2021, les déplacements à vélo auraient bondi de plus de 45 %, selon Strava Metro, le service de mobilité active de la plateforme de sport en ligne Strava. Si la fin de la pandémie a clairement influé sur le résultat, les politiques mises en œuvre par de nombreuses villes pour favoriser la mobilité douce commencent à produire leurs effets. Les citadins se déplacent de plus en plus à bicyclette, pour leurs loisirs mais aussi pour aller travailler.

Malgré les commodités mises en place, le cycliste moderne doit encore composer avec la volatilité des éléments et la légèreté de certains automobilistes. Tout en veillant à ne pas se faire subtiliser sa monture, souvent un modèle électrique dont le prix élevé alimente le quotidien des voleurs de petite envergure. Heureusement, il existe toute une panoplie d’accessoires conçus pour faciliter la vie du cycliste urbain.