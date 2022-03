Prix de l'énergie - Nouvelles mesures énergie: un soulagement (trop) tardif, selon Test Achats

"Nous la demandons depuis septembre 2021, sachant que 80% de la consommation de gaz a lieu de début octobre à fin mars, et seule 17% a lieu entre début avril et fin septembre", détaille Julie Frère, porte-parole de Test Achats. "Autrement dit, la mesure sera d'application au moment où les ménages qui se chauffent au gaz commenceront à éteindre leur chaudière." Sur la base de calcul d'une facture annuelle de 3.400 euros pour le gaz, l'économie serait de 73 euros, raille l'organisation.

À côté des mesures urgentes, il est crucial de mettre en place des mesures structurelles, au niveau européen et belge, selon Test Achats. "La reprise économique post-Covid suivie de la crise en Ukraine montre combien notre système est dépendant et fragile, et avec quelle rapidité il peut jeter un nombre considérable de ménages dans la précarité. L'expérience récente nous a montré que le marché pouvait s'emballer en trois mois, obligeant le gouvernement à appliquer des emplâtres dans l'urgence", ponctue Julie Frère.