La joueuse de tennis Maryna Zanevska s’est mariée en pleurant, ses parents étant restés en Ukraine

À l’instar de tous ses compatriotes ukrainiens, Maryna Zanevska (28 ans) traverse des moments très difficiles. Si la joueuse accueillie en Belgique (Wavre), à son adolescence, a pris la nationalité belge depuis 2016 (elle fait d’ailleurs partie de l’équipe belge de Fed Cup), elle reste évidemment ukrainienne au plus profond d’elle-même. « Je dois énormément à la Belgique, j’adore ce pays, mais mon sang vient d’Odessa », a-t-elle toujours précisé. Cette semaine a été tout à fait particulière pour la jeune femme, entre très haut et très bas. Les très bas sont compréhensibles avec des journées passées dans l’angoisse à prendre des nouvelles de sa famille restée dans la banlieue d’Odessa : une mère, un père, une grand-mère et un frère de 35 ans qui a rejoint l’armée. « Mon cœur saigne tous les jours », commente-t-elle via messages, depuis la Californie où elle vient de disputer le Masters 1000 d’Indian Wells.