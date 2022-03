Branford Marsalis: «On ne peut engager des conversations musicales profondes qu’avec des amis»

Branford est l’aîné de la fratrie des Marsalis. Il a 61 ans, Wynton le trompettiste en a 60, Delfeayo le tromboniste en a 56 et Jason le batteur 45. Il y a encore deux frères, Mboya et le poète Ellis III. Plus le père Ellis et la mère Dolorès, lui pianiste, elle fan de musique. Ça devait parler jazz à la maison. « Mais non, conteste Branford : on parlait de tout, sauf de jazz. »