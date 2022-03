Les rêves d’évasion de Konoba

On avait laissé Konoba en compagnie de R.O. pour le projet 10 : dix nouvelles chansons créées dans dix pays pendant dix mois, avec chaque fois le tournage d’un clip. Le succès du titre « On Your Knees » (plus de 16 millions de vues sur YouTube !) a prolongé l’aventure jusqu’aux portes du confinement : « Quand tout s’est arrêté, nous a raconté Raphaël, on était à la moitié de la tournée. On devait retourner en Turquie, en Géorgie et en Arménie avant tous les festivals d’été. Ce fut hyperfrustrant. On est rentrés tout juste dans nos frais. En trois ans, on a bien dû donner 80 concerts dans quinze pays. Tout était complet. Je ne sais pas pourquoi ça a tant marché en Turquie. Sans doute parce qu’ils ont une vraie culture musicale. Ils chantent en famille, ils aiment les harmonies vocales. Ça touche leur sensibilité. Mais ce n’est qu’une hypothèse. J’ai aussi croisé Oscar & the Wolf là-bas. »