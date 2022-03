Un certain miracle russe

Depuis le début du XIXe siècle, la culture littéraire, musicale et picturale de la Russie et celle de l’Occident n’ont pas cessé d’être complémentaires et interdépendantes.

Aligner les uns à la suite les autres les noms des grands écrivains, des grands musiciens et des grands peintres de la Russie donne d’ailleurs le tournis, d’Alexandre Pouchkine à Alexandre Soljenitsyne, en passant par Nicolas Gogol, Mikhaïl Lermontov, Ivan Tourgueniev, Fiodor Dostoïevski, Léon Tolstoï, Anton Tchekhov, Andreï Biély, Ana Akhmatova, Isaac Babel ou Mikhaïl Boulgakov, les chantres de la mythique âme russe ; de Modeste Moussorgski à Dimitri Chostakovitch, en passant par Alexandre Borodine, Piotr Tchaïkovski, Nikolaï Rimski-Korsakov, Igor Stravinski, Serge Rachmaninov ou Serge Prokofiev ; d’Ilya Répine à Marc Chagall, en passant par Vassili Kandinsky, El Lissitzky ou Kasimir Malevitch (à l’instar de Gogol, d’Akhmatova et de Babel, il est né en Ukraine).

Le paradoxe est stupéfiant, incroyable : d’un point de vue historique et politique, la Russie est un monde à part, mystérieux, souvent indéchiffrable, presque une terra incognita, quel que soit le régime en place et quel que soit son maître, tsar, dictateur ou président, mais depuis le début du XIXe siècle, sa littérature, sa musique et sa peinture font, elles, partie intégrante de la culture occidentale.

Ils ont tous écrit, composé ou peint des chefs-d’œuvre – ceux qu’à juste titre, on qualifie d’immortels, par exemple, en ce qui concerne le seul domaine littéraire, Les Âmes mortes, Les Frères Karamazov, Anna Karénine, La Mouette, Pétersbourg ou Le Maître et Marguerite. Et il y en a tellement qu’il n’est pas exagéré de parler, en l’occurrence, de miracle russe.

Ces chefs-d’œuvre nous sont tous familiers. En Europe occidentale, dans nos bibliothèques, nos salles de concert et nos musées, ils sont tous chez eux. Et leurs auteurs sont tous perçus comme nos proches. Si Flaubert admirait Tourgueniev et le portait aux nues (un romancier « phrénétique », écrivait-il), c’est parce qu’il retrouvait chez lui, et en particulier dans Premier amour et les Mémoires d’un seigneur russe, la description de caractères et de sentiments que pouvait ressentir n’importe quel lecteur Français, fût-il replié dans un hameau, au cœur de la Normandie. Et il était persuadé que de son côté, Tourgueniev éprouvait une empathie profonde en lisant L’Éducation sentimentale.

Au Patrimoine culturel mondial

Dans son avant-propos de Littératures II de Vladimir Nabokov, un volume qui rassemble des études sur Gogol, Tourgueniev, Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov et Gorki, le bibliographe américain Fredson Bowers a cette phrase : « Le lecteur de la vieille Russie cultivée était certainement fier de Pouchkine et de Gogol, mais il l’était tout autant de Shakespeare, d’Edgar Allan Poe, de Flaubert ou d’Homère, et c’est ce qui faisait sa force. »

Quelques décennies plus tard, Igor Stravinski se nourrit, lui aussi, aux mêmes sources en composant L’Oiseau de feu, Petrouchka et l’irrésistible Sacre du printemps, successivement créés à Paris par les Ballets russes de Serge de Diaghilev en 1910, 1911 et 1913. Mais ce sont là trois œuvres occidentalisées, trois partitions qui tournent le dos à l’héritage musical classique et romantique, et inventent une toute nouvelle grammaire sonore, dont l’essence et les structures inspireront non seulement les compositeurs russes (et soviétiques) les plus inventifs tels que Serge Prokofiev, Dimitri Chostakovitch, Mieczyslaw Weinberg, Alfred Schnittke, Edison Denisov ou Sofia Goubaïdoulina, mais, au-delà, une multitude de musiciens en Europe occidentale, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie.

Pareillement, les œuvres d’avant-garde de Vassili Kandinsky, d’El Lissitzky et de Kasimir Malevitch, le champion du suprématisme, vont irradier l’art moderne aux quatre coins de la planète et le bouleverser de façon radicale.

Les deux siècles de miracle culturel russe appartiennent au monde entier.