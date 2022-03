La fusion des ports d'Anvers et Bruges achevée juridiquement le mois prochain

Les conseils d'administration des deux ports flamands se réunissent le 28 mars et convoqueront une assemblée générale extraordinaire, pour approuver les statuts de la nouvelle société portuaire. L'AG est prévue le 22 avril. Les Villes d'Anvers et de Bruges concluront alors un pacte d'actionnaires, déterminant leurs droits et obligations.

"Après de longues et fermes négociations, la ligne d'arrivée est en vue avec l'établissement de l'entité juridique du port unifié, le 22 avril", a poursuivi le bourgmestre de Bruges Dirk De Fauw. "Après cette date, il restera encore du pain sur la planche pour les deux ports afin d'appliquer les principes discutés. En tant que bourgmestre et président de la Société du port de Bruges, je continue de croire que cette fusion va mener à une croissance de l'activité économique et de l'emploi dans les deux régions, et va donner un énorme coup de pouce à la réputation internationale de la Flandre."