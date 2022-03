Nick Kyrgios enfin de retour: lorsqu’il est en phase, c’est un danger pour n’importe qui

« Je vais garder ma tête basse car je veux frapper un grand coup » : voilà des paroles mesurées et ambitieuses qu’on n’avait plus entendues depuis longtemps dans la bouche de Nick Kyrgios. Il faut reconnaître que depuis deux ans, et une pandémie qui l’a lourdement touché (mentalement et physiquement), l’Australien avait disparu des radars. Tennistiquement parlant, seulement 9 matches disputés en 2020 et 15 en 2021 (!), car le joueur de Canberra est resté très actif sur les réseaux sociaux. N’hésitant pas, par exemple, à démolir Novak Djokovic pour son attitude pour le moins légère dans l’organisation d’un Adria Tour de triste mémoire, par rapport à la crise liée au coronavirus, avant de le défendre, dernièrement, lors de la fameuse saga-Djokovic à Melbourne.

Mais cette semaine à Indian Wells, on retrouve le Nick Kyrgios concentré sur son tennis et visiblement envieux de démontrer à nouveau que, lorsqu’il est en phase, le puncheur de 26 ans reste un danger pour n’importe qui.